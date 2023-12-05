Devre arasında kadrounu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın birçok yıldız ismine teklif geliyor. Cimbom'un Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, bu isimler arasında yer alıyor. Tecrübeli oyuncu için İtalyan devi Juventus, takas + para teklifi yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Kadrosuna takviye yapmayı planlayan Cimbom'da ise bazı isimlerin takımdan ayrılması söz konusu. Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan ve gösterdiği performans ile sezon başında bonservisi alınan Mauro Icardi dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

TAKAS TEKLİFİ

Attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız oyuncu, Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor. Özellikle İtalyan ekiplerinin transfer listesinde bulunan Icardi için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınının haberine göre Juventus, golcü oyuncu için Galatasaray'a takas+para teklifinde bulunacak.

KARŞILIĞINDA KALECİ PERIN

Torino ekibi, Icardi ile kaleci Mattia Perin'i takaslamayı planlıyor.

G.SARAY, MUSLERA'NIN YAŞINI DÜŞÜNÜYOR

Juventus cephesinde teklif için hazırlıklar sürerken Galatasaray'da da Fernando Muslera'nın yaşını düşünüyor. Haberde sarı-kırmızılı ekibin bu teklifi Uruguaylı kalecinin yaşı sebebiyle ciddi oranda düşündüğü ifade edildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Mattia Perin bu sezon Bologna ve Empoli maçlarında kaleye geçti. 31 yaşındaki file bekçisi Bologna maçında 1 gol yerken, Empoli maçında kalesini gole kapattı. Perrin, İtalya Milli Takımı'nın kalesini 2 kez korudu. Tecrübeli eldivenin bonservis değeri ise 4 milyon Euro olarak biliniyor.

GALATASARAY 10 MİLYON EURO ÖDEDİ

Yönetim, 30 yaşındaki futbolcu için Fransız ekibine 10 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Icardi, sarı-kırmızılılardan yıllık 6 milyon Euro kazanıyor. Arjantinli golcünün sözleşmesi 2026'da sona erecek...