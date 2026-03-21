  • Serikspor, Sakaryaspor'u 2 golle yıktı
Spor

Serikspor, Sakaryaspor'u 2 golle yıktı

Serikspor, Trendyol 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde sahasında karşı karşıya geldiği Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

Serikspor, Sakaryaspor'u 2 golle yıktı
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Serikspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 yendi.

STAT: Serik İsmail Oğan

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Serdar Osman Akarsu, Selim Şenöz

SERİKSPOR: Veysel Sapan, Martynov, Sadygov (Dk. 46 Topalli), Selim Dilli, Bilal Ceylan (Dk. 70 Sertan Taşqın), Castro, Nwachukwu (Dk. 90+6 Şeref Özcan), Caner Cavlun, Burak Asan, Nalepa, Gökhan Altıparmak

SAKARYASPOR: Szumski, Batuhan Çakır, Pena (Dk. 58 Soro), Emre Demir (Dk. 87 Haydar Karataş), Kerem Şen (Dk. 81 Zwolinski), Serkan Yavuz (Dk. 46 Emrecan Terzi), Alaaddin Okumuş, Fofana, Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 58 Owusu), Poyraz Efe Yıldırım

GOLLER: Dk. 88 Topalli (Penaltıdan), Dk. 90+7 Gökhan Altıparmak (Serikspor)

SARI KARTLAR: Dk. 37 Bilal Ceylan (Serikspor), Dk. 59 Owusu, Dk. 78 Soro (Sakaryaspor)

