Serkan Aydın kimdir? ‘Fener Ol’ kampanyasına 500 bin TL bağış yapan Galatasaraylı kim?

Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağış yapan Galatasaray taraftarı Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve Cem Yılmaz'ın konuk olduğu Fenerbahçe'ye destek kampanyası Win Win'de ortaya çıktı. Şimdi tüm futbol severler, ‘Göknur Damat kimdir? ‘Fener Ol’ kampanyasına 500 bin TL bağış yapan Galatasaraylı kim?’ sorusuna yanıt arıyor. Serkan Aydın’ın 300 TL’lik formadan 200 adet aldı. İsminin Serkan Aydın olduğu öğrenilen Galatasaraylı taraftar sosyal medyada gündem oldu. TV8 canlı yayınına bağlanan Serkan Aydın “Ben Galatasaray taraftarıyım. Daha önce 500 bin lira bağış yapmıştım Fenerbahçe için. Bugün de 100 forma satın alıyorum” dedi. İşte merak ettiğiniz soruların cevapları…

FENERBAHÇE'YE 500 BİN TL BAĞIŞ YAPAN GALATASARAYLI KİM?

TV8 ve FBTV’in ortak yayını ile gerçekleştirilen Win Win (Kazan Kazan) kampanyasında çok sayıda SMS gönderilirken kampanyaya özel olarak tasarlanan ve 23 Fenerbahçe efsanesinin imzalarının yer aldığı 300 TL değerindeki özel forma da satışa sunuldu.

Cem Yılmaz’ın konuk olduğu gecede Başkan Ali Koç da yayında yer alırken, canlı yayına Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren iş insanı Serkan Aydın bağlandı. Ali Koç’un daha önce Fenerbahçe’ye 500 bin TL bağışladığını açıkladığı ancak ismini vermediği Galatasaray taraftarının kendisi olduğunu dile getiren Serkan Aydın, “Ezeli rekabet ve ebedi dostluk” vurgusu yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un da teşekkür ettiği ve stüdyodaki konukların alkışlarını alan Serkan Aydın, centilmence mesajlarının yanı sıra tasarlanan özel formadan 100 adet satın aldığını açıkladı.

SERKAN AYDIN KİMDİR?

Ali Koç’un da teşekkür ettiği ve stüdyodaki konukların alkışlarını alan Serkan Aydın'ın işadamı olduğu açıklandı.

FENER OL KAMPANYASINA NASIL BAĞIŞ YAPILIR?

Kulüp yeni sürece destek vermek isteyen taraftarlar için 4 ayrı ödeme yöntemi belirledi.

KREDİ KARTI

Kredi kartı ile kulübe deste olmak isteyenler fenerbahce.org sayfasına girerek 20, 200 ve 500 TL seçeneklerinden birini seçip kart bilgilerini girerek ödeme yapabilecek.

EFT/HAVALA ÖDEMELERİ

İkinci ödeme sistemi ise EFT veya havale olacak. Yine fenerbahce.org üzerinde yer alan banka hesaplarına istenen miktarda ödeme gerçekleştirilebilecek.

SMS YÖNTEMİ İLE ÖDEME

Kulübe cep telefonu aracılığıyla ödeme yapmak isteyenler ise FENER OL yazıp 1907’ye SMS gönderdikleri takdirde 20 TL’lik bağış yapmış olacaklar.

PTT ARACILIĞI İLE ÖDEME

En yakın PTT şubesine giderek kuruma bağıl yapabilecek olan kişiler yurt içi havale gönderim formunu dolduracak ve bağışı gerçekleştirecek. Forma alıcı kısmına Fenerbahçe Spor Kulübü hesap numarası bölümüne ise 1907 yazılması yeterli olacak.