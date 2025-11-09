İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2025 Pazar / 19 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2134
  • EURO
    48,8967
  • ALTIN
    5434.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serkan Özbalta: Amacımız bu takımın ilk 7'nin içinde olabilmesi
Spor

Serkan Özbalta: Amacımız bu takımın ilk 7'nin içinde olabilmesi

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Esenler Erokspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 'Sezon sonu geldiğinde bütün amacımız bu takımın ilk 7'nin içinde olabilmesi' dedi.

IHA9 Kasım 2025 Pazar 17:08 - Güncelleme:
Serkan Özbalta: Amacımız bu takımın ilk 7'nin içinde olabilmesi
ABONE OL

Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Milli ara öncesi kazanmak istediğimiz bir müsabakayı, geçen son iki maçımızı kazandıktan sonra iyi bir ivme yakalayarak, iyi bir noktaya geldiğimiz ve kazanmak istediğimiz bir müsabaka olarak görüyorduk. Rakibin hem ofansif anlamdaki gücü, buraya gelirken attığı 32-33 gol, ön tarafındaki gerçekten çok hızlı, seri ve kaliteli oyuncularla donatılmış bir kadroya sahip olması bizim için önemliydi. Geçen hafta da çok moral kazanarak, çok güzel bir galibiyetle buraya geldiler. Bu galibiyetin arkasından buradan da belki 1 puan ya da 3 puan çıkartmak niyetindeydiler. Biz ise kazanmak istiyorduk, iyi hazırlandık, gerçekten iyi hazırlandık. Oyuncular iyi motive oldu, ilk başladığımız günden bu yana baktığımızda çok ciddi mesafe katettiklerini onlar da kabul ediyorlar. Her oynadıkları maçta bunun farkındalar. O anlamda bizim tarafımızdan baktığınızda olumlu yönü çok fazla olan bir müsabaka oynadık. Kaybetmeden gittiğimiz bir lig ama şuna üzülüyoruz; taraftar çok güzeldi bugün, çok güzel destek verdi, hava çok güzeldi, saha çok güzeldi, herkese teşekkür ediyorum. Böyle müsabakalarda galip gelmek istiyorsun, yukarıdaki yerini biraz daha sağlamlaştırmak istiyorsun. Bunun için de uğraştık, hem oyuncular hem bizler, bütün personel ve yetkililer, hepimiz bunun için çalıştık. Güzel bir goldü ama yediğimiz gol de bir anda ayağından çıkardı, çok köşeye giden, yerden giden toplar kaleciler için çok sıkıntılı toplar. Yere değip bir de köşeye, direğe çarpıp girmesiyle şanssız bir gol oldu. Ondan önceki yapabileceğimiz pozisyonlarımız vardı. Yine yedikten sonra maçın bitmesine kısa bir zaman kalmasına rağmen oyuncular geri dönmeyi bildiler, başlarını yukarı kaldırdılar. Ondan sonra yine birkaç pozisyonumuz oldu. 3-4 gol yapabilecek pozisyonlara girdik ki sonuçta karşımızda fena bir takım yok. Bu anlamda üzgünüz ama yapacak bir şey yok, daha iyi olmalıyız. Her zaman söylüyorum, bu bir süreç. Sezon sonu geldiğinde bütün amacımız bu takımın ilk 7'nin içinde olabilmesi. Ama tabii ki ilk 7'de olduğumuzda da bir üst lige çıkabilmek adına her şeyi yapabilmek. Bunu birkaç kere buradan sizin karşınızda da söyledim, son 8-9 haftaya girdiğimizde o makasın içinde kalmak, işte o 8-9 haftaya girdiğimizde tekrar vites yükseltip, tekrar ivme kazanıp inşallah Erzurum camiasının, taraftarlarının, bu kentin hak ettiği yerde bitirmek düşüncemiz var" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.