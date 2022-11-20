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Spor

Serkan Özbalta: Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında evinde Bandırmaspor'u 4-2 yenen Sakaryaspor'da teknik direktör Serkan Özbalta, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

AA20 Kasım 2022 Pazar 22:53 - Güncelleme:
Serkan Özbalta: Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz
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Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'u 4-2 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta, "Bu hafta belki de birkaç haftadır oyuncuların gösterdiği özveri bütün camianın istediği galibiyetle neticelendi." dedi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, birkaç haftadır netice alamadıklarını fakat toparlanmayı hissettiklerini kaydetti.

Savunma, hücum ve set oyununda mesafe katettiklerini belirten Özbalta, "Oyuncularımı bu anlamda tebrik ediyorum. Bu haftada buna çalıştık, birkaç haftadır yapmaya çalıştığımız şey buydu, bunun üzerine koyarak devam etmek istiyoruz. Bu hafta belki de birkaç haftadır oyuncuların gösterdiği özveri bütün camianın istediği galibiyetle neticelendi. Hem oyuncuların gösterdiği mücadeleden hem de oyundan çok memnunum. İyi ve güçlü bir oyun olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Özbalta, iyi bir mücadele ve oyundan dolayı futbolcularını tebrik ederek, eksikliklerini geliştirip yollarına devam etmek istediklerini anlattı.

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