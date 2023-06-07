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Spor

Serkan Tokat, Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR hakemi oldu

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında günün maçlarının Video Yardımcı Hakemi (VAR) açıklandı. Beşiktaş'ın evinde oynayacağı Konyaspor maçında Serkan Tokat VAR hakemi olarak görev yapacak.

IHA7 Haziran 2023 Çarşamba 13:31 - Güncelleme:
Serkan Tokat, Beşiktaş - Konyaspor maçının VAR hakemi oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak. Beşiktaş, evinde Konyaspor ile karşılaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. Maçın VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacakken, Tokat'a AVAR'da Erkan Engin ve Ekrem Kan eşlik edecek.

ANKARAGÜCÜ - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ VAR'I BÜLENT BİRİNCİOĞLU

Süper Lig'de MKE Ankaragücü, saat 20.00'de Adana Demirspor'u konuk edecek. Çağdaş Altay düdük çalacağı mücadelede Selahattin Altay ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. AVAR'da ise Koray Gençerler ve İbrahim Bozbey bulunacak.

GİRESUNSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ VAR HAKEMİ HAKAN CEYLAN

Ligde kalma mücadelesi veren Giresunspor, evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. Aynı saatte başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mustafa Sönmez yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Maçın VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacakken, Ceylan'a AVAR'da Mustafa İlker Coşkun ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik edecek.

İSTANBULSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇININ VAR'I ALPER ULUSOY

Alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakada İstanbulspor ile Ümraniyespor kozlarını Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda paylaşacak. Hakem Cihan Aydın düdük çalacağı maçta Serkan Ok ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacakken, AVAR'da ise Onur Özütoprak ve Ali Saygın Ögel bulunacak.

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