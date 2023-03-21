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Spor

Sertaç Komsuoğlu: Denizin öteki tarafında panik büyük!

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları üzerine Fenerbahçe yöneticisi Sertaç Komsuoğlu, şahsi Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

21 Mart 2023 Salı 16:35 - Güncelleme:
Sertaç Komsuoğlu: Denizin öteki tarafında panik büyük!
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Fenerbahçe Kulübü'nden, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına yönelik ilk tepki geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, "Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan vazgeçin." şeklindeki sözleriyle Fenerbahçe Yönetimi'ne tepki gösterdi.

Fenerbahçe Yönetimi'nden Dursun Özbek'in bu açıklamaları sonrası paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli yönetici Sertaç Komsuoğlu, Dursun Özbek'in açıklamaları sırasında "Denizin öteki tarafında panik büyük!" paylaşımı yaptı.

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