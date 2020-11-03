İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Kasım 2020 Salı / 17 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4563
  • EURO
    9,8793
  • ALTIN
    514.613
  • BIST100
    1141.95
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sevgilisini döven Ryan Giggs tutuklandı
Spor

Sevgilisini döven Ryan Giggs tutuklandı

Manchester United'ın efsane futbolcusu ve Galler Teknik Direktörü Ryan Giggs, kız arkadaşı Kate Graville'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.

IHA03 Kasım 2020 Salı 10:15 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 10:15
ABONE OL

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakiplerinden Galler’in Teknik Direktörü ve efsane futbolculardan Ryan Giggs, kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesi ile tutuklandı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, polis ekipleri geçtiğimiz pazar gecesi hakkında yapılan şikayet üzerine Giggs’in Manchester Worsley’deki evine gitti. Giggs, 2017 yılından beri beraber olduğu kız arkadaşı Kate Graville‘e fiziksel şiddet uyguladığı iddiası ile tutuklanarak polis merkezine götürüldü. Alınan bilgilere göre Graville’in tedavi gerektirmeyecek hafif yaraları olmasından dolayı Giggs kefaletle serbest bırakıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.