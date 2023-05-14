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Spor

Sevilla 3 puanı 3 golle aldı

La Liga'nın 34. haftasında Sevilla deplasmanda Real Valladolid'e konuk oldu. Maçı 3-0'lık skorla kazanan Sevilla 3 puanı hanesine yazdırdı.

14 Mayıs 2023 Pazar 22:03 - Güncelleme:
Sevilla 3 puanı 3 golle aldı
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İspanya La Liga'nın 34. haftasında Paulo Pezzolano'nun ekibi Real Valladolid ile Jose Mendilibar'ın yönetimindeki Sevilla karşı karşıya geldi.

Jose Zorilla Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sevilla 3-0 kazanırken goller; 50. dakikada Rafa Mir, 78. dakikada Papu Gomez ve 90+3'te Jesus Corona'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Sevilla 47 puana ulaşırken, Real Valladolid 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sevilla evinde Real Betis'i ağırlarken Real Valladolid deplasmanda Cadiz ile karşılaşacak.

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