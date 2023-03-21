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Spor

Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldıran taraftarın cezası belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde PSV Eindhoven ile Sevilla'nın karşılaştığı maçta kaleci Marko Dmitrovic'e saldıran taraftarın cezası açıklandı.

21 Mart 2023 Salı 00:26 - Güncelleme:
Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldıran taraftarın cezası belli oldu
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PSV Eindhoven, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile oynanan maçta Marko Dmitrovic'e saldıran taraftarla ilgili cezayı açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Dmitrovic'e saldıran taraftara 40 yıl maçlara giriş yasağı verildiği belirtilerek, "Dmitrovic'e saldıran taraftara verilen 40 yıllık cezanın yanı sıra PSV, kulübün zararlarının karşılaşnması için de işlem başlatacaktır." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, saldırganın 2 yıl boyunca Philips Stadı'nın çevresine de alınmayacağı belirtildi.

BAŞKASININ BİLETİYLE MAÇA GİRDİ

Reuters'ta yer alan haberde, Dmitrovic'e saldıran taraftarın Hollanda Futbol Federasyonu tarafından daha önce 2026'ya kadar maçlardan men edildiği aktarılırken bir arkadaşının biletiyle Sevilla maçına girdiği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında PSV'ye konuk olan Sevilla'nın Sırp kalecisi Marko Dmitrovic, karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahaya giren Hollandalı bir taraftarın yumruklu saldırısına uğramıştı.

Maçın ardından Dmitrovic yaşanan olayla ilgili, "Bana vurdu, kendimi savunmak zorundaydım. Hayatımda hiç kavga etmedim diyebilirim, ama ben de ona vurmak istedim. Kendimi nasıl savunacağımı biliyorum" diye konuştu.

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