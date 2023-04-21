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Spor

Sevilla, Manchester United engelini aşarak yarı finale yükseldi

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında sahasında konuk ettiği Manchester United'ı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

21 Nisan 2023 Cuma 00:20 - Güncelleme:
Sevilla, Manchester United engelini aşarak yarı finale yükseldi
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Sevilla, sahasında Manchester United'ı ağırladı.

Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan karşılaşmayı Sevilla 3-0 kazandı ve toplamda 5-2'lik skora ulaşarak yarı finale adını yazdırdı.

Maça hızlı başlayan Sevilla En Nesyri'nin golüyle ilk yarıyı önde tamamladı. Sevilla'nın golünde, ilk maçta da takımının gol yemesine neden olan Maguire'nin hatası damga vurdu.

İkinci yarıya da etkili başlayan Sevilla, 47'te Bade'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. 81'de En Nesyri bir gol daha atarak farkı üçe çıkardı ve galibiyette başrol oynadı.

Sevilla, tarihinde 7. kez Avrupa Ligi yarı finaline yükseldi. İspanyol ekibi daha önceki 6 yarı finalinde de kupayı almayı başarmıştı.

Sevilla yarı finalde ise Juventus - Sporting maçının galibiyle oynayacak.

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