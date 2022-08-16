Sevilla, Tanguy Nianzou transferini bitiriyor

Bayern Münih'te forma giyen Tanguy Nianzou ile ilgili sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'dan Victor Nelsson ile anlaşamayan Sevilla, Bavyera ekibinde oynayan Tanguy Nianzou için Alman deviyle büyük oranda uzlaşma sağladı.

BAYERN'E 20 MİLYON EURO GELİR

2020'de PSG'den Bayern Münih'e katılan genç futbolcunun süre alamayacağı için takımdan ayrılmak istediği daha önce gündeme gelmişti. Bayern Münih ile Sevilla'nın anlaşmaya vardığı ve futbolcunun transferinden Alman ekibinin bonuslarla birlikte 20 milyon euro gelir elde edeceği ifade edildi.

İLERLEYEN DÖNEMLERDE BAYERN'E DÖNEBİLECEK

Ayrıca Alman basınında yer alan haberlerde; Bayern Münih'in futbolcunun sözleşmesine geri satın alma ve sonraki satıştan pay alma gibi özel maddeler koydurduğu da ifade edildi.

SEVILLA ONUN İÇİN İYİ TERCİH

Tanguy Nianzou, La Liga'da ilk 4 içinde yer almak isteyen bir takımda forma giyecek. Julian Nagelsmann'ın şu an için planlarında yer almayan futbolcunun ilerleyen dönemlerde Bayern'e dönme ihtimalinin yüksek olduğu da vurgulandı. 1.91 boyundaki futbolcu stoper mevkisinin dışında defansif orta sahada da oynayabiliyor.