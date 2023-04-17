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Spor

Sevilla, Valencia'yı 2 golle geçti

Sevilla, İspanya La Liga'nın 29. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Valencia'yı 2-0 mağlup etti.

17 Nisan 2023 Pazartesi 00:22 - Güncelleme:
Sevilla, Valencia'yı 2 golle geçti
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La Liga'nın 29. haftasında Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile Jose Mendilibar'ın yönetimindeki Sevilla karşı karşıya geldi.

Mestella Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sevilla 2-0 kazanırken goller 55. dakikada Loic Bade ve 75. dakikada Suso'dan geldi. Valencia'da Ilaix Moriba, karşılaşmanın 84. dakikasında doğrudan kırmızı kart gördü.

Valencia'da forma giyen milli oyuncu Cenk Özkaçar ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, Sevilla'nın sezon başında Galatasaray'dan transfer ettiği Marcao 76. dakikada Suso'nun yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte yeni teknik direktörü Jose Mendilibar yönetiminde çıktığı 3 lig maçından 7 puan toplamayı bilen Sevilla puanını 35'e yükseltirken, Valencia 27 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Sevilla evinde Villarreal'i ağırlarken, Valencia deplasmanda Elche'ye konuk olacak.

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