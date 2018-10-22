Sevilla-Akhisarspor maçını İskoç hakem Kevin Clancy yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Clancy'nin yardımcılıklarını Alastair Mather ve Sean Carr üstlenecek.

İlave yardımcı hakemliğini Greg Aitken ile Euan Anderson'un yapacağı maçın dördüncü hakemi Graeme Stewart olacak.