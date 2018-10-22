Sevilla-Akhisarspor maçını İskoç hakem Kevin Clancy yönetecek
Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü haftasında deplasmanda Sevilla ile karşılaşacağı maçı İskoç hakem Kevin Clancy yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Clancy'nin yardımcılıklarını Alastair Mather ve Sean Carr üstlenecek.
İlave yardımcı hakemliğini Greg Aitken ile Euan Anderson'un yapacağı maçın dördüncü hakemi Graeme Stewart olacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.