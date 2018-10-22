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Sevilla-Akhisarspor maçını İskoç hakem Kevin Clancy yönetecek

Akhisarspor'un UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü haftasında deplasmanda Sevilla ile karşılaşacağı maçı İskoç hakem Kevin Clancy yönetecek.

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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçta Clancy'nin  yardımcılıklarını Alastair Mather ve Sean Carr üstlenecek.

İlave yardımcı hakemliğini Greg Aitken ile Euan Anderson'un yapacağı  maçın dördüncü hakemi Graeme Stewart olacak.

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