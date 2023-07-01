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Spor

Sevilla'da herkes satılabilir

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, 90 milyon euro olan borcu nedeniyle takımdaki tüm oyuncular için 'satılabilir' kararı aldı.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 09:13 - Güncelleme:
Sevilla'da herkes satılabilir
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İspanya La Liga temsilcisi Sevilla, flaş bir kararın altına imza attı.

HERKES SATILABİLİR

Marca'da yer alan habere göre, Endülüs ekibinin borcunun 90 milyon euro olduğu belirtildi. Sevilla'nın, bu borç nedeniyle takımdaki herkes için "satılabilir" kararı aldığı kaydedildi.

İKİ BÜYÜK SATIŞ YETMEZ

Sevilla'nın bu borç yükünden kurtulması için bir ya da iki büyük satışın yeterli olmayacağı vurgulandı.

Kulüpten ayrılan ve Aston Villa'nın yolunu tutan sportif direktör Monchi'nin de bu nedenle Sevilla'ya veda ettiği öne sürüldü.

GELECEK YIL DEVLER LİGİ'NDE

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'ni bir kez daha kazanan Sevilla, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

İspanya Ligi'nde ise başarısız bir sezonu geride bırakan Sevilla, ligi 11. sırada bitirdi.

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