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Spor

Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi resmen sona erdi

Sevilla, sezon başında göreve getirilen Arjantinli teknik adam Jorge Sampaoli ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA21 Mart 2023 Salı 13:03 - Güncelleme:
Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi resmen sona erdi
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Sevilla, Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli'nin görevine son verdi.

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, Sampaoli'nin görevine son verilmesinin nedenleri "ligde takımı alt sıralardan çıkaramaması ve son maçlarda takımın sahada verdiği imaj olarak" belirtildi.

Ligde şimdiye kadar oynanan 26 haftada, 28 puanla 14. sırada yer alan Sevilla, düşme hattındaki takımlardan sadece 2 puan üstte bulunuyor.

La Liga'da sezona Jule Lopetegui ile başlayan Sevilla alınan kötü sonuçlarından ardından 6 Ekim'de İspanyol teknik direktörü görevden alarak yerine Sampaoli'yi getirmişti.

Sevilla'daki yaklaşık 6 aylık döneminde 19 lig maçına çıkan Sampaoli 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

La Liga'da Sevilla son olarak 19 Mart'ta deplasmanda Getafe'ye 2-0 yenilmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla, çeyrek finale yükselmişti.

İspanyol basını, Sevilla'da Sampaoli'nin yerine Jose Luis Mendilibar'ın getirileceğini iddia ediyor.

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