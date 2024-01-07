Sevilla'da Sardar Azmoun sesleri!

İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla, ara transferde hücum hattına takviye yapmak istiyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, İspanyol ekibinin, bonservisi Bayer Leverkusen'de bulunan Sardar Azmoun ile ilgilendiği belirtildi.
İranlı golcünün sezon başında kiralandığı Roma'dan devre arasında ayrılacağı kaydedildi. Roma'nın, 29 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesini feshetmek için Bayer Leverkusen'le anlaşma sağladığı iddia edildi.
Roma'da sezonun ilk yarısında 13 Serie A maçına çıkan Azmoun, 1 kez gol sevinci yaşadı.