26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7157
  • 6,3017
  • 275.678
  • 102496
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Sevilla'nın göz bebeği Fernando Reges

Galatasaray'dan Sevilla'ya giden Fernando, Lopetegui'nin 1 numaralı adamı oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TM Dijital Haber Merkezi
 
Geçtiğimiz sezon Fernando ve Ndiaye’li orta saha ile şampiyon olan, yeni sezonda ise orta saha hattını N’Zonzi – Lemina ikilisine emanet eden Galatasaray iki oyuncusu için zamana ihtiyaç duyarken, Sevilla’ya gönderilen Fernando’nun performansı İspanyol taraftarları mest etmiş durumda.
 
FERNANDO SEVİLLA'NIN GÖZ BEBEĞİ
 
4.haftası geride kalan La Liga’da 360 dakika forma giyen ve Lopetegui’nin değişmez isimlerinden biri olan Fernando’nun oynadığı futbol parmak ısırtırken kırmızı beyazlı ekibin şu anda liderlik koltuğunda oturması Sevilla taraftarlarını hayli memnun etti. Galatasaray’dan 4,5 milyon euro’ya transfer edilen 32 yaşındaki Fernando, Banega ve Jordan Joan ile iyi bir üçlü olurken takımın 4 maç sonunda sadece 1 gol yemesi dikkatlerden kaçmadı.
 
Bu sezon Barcelona ve Atletico Madrid’in en büyük rakibi olarak gösterilen Sevilla, Monchi ile bir kez daha çıkış yaparken, yeni oluşumun içerisinde yer alan Fernando’nun takım içerinde önemli bir yerinin olması milli oyuncunun kalitesini ön plana çıkarıyor.

Mehmetçik´ten teslim olan yaralı teröriste şefkat eli! İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İran, BAE'ye ait tekneye el koydu: 11 kişiyi gözaltına aldı

İran, BAE'ye ait tekneye el koydu: 11 kişiyi gözaltına aldı

Kampüste kahreden ölüm: Dereceyle mezun olmuştu

Kampüste kahreden ölüm: Dereceyle mezun olmuştu

BM'den 'soykırım' açıklaması: Yeni deliller ortaya çıktı

BM'den 'soykırım' açıklaması: Yeni deliller ortaya çıktı

Rıza Kayaalp finale yükselmeyi başardı

Rıza Kayaalp finale yükselmeyi başardı

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O terörist öldürüldü

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! O terörist öldürüldü

NSU terör örgütünden Türk avukata ölüm tehdidi

NSU terör örgütünden Türk avukata ölüm tehdidi

Bu fotoğraftaki herkes öldü

Bu fotoğraftaki herkes öldü

Dünyayı sarsacak tehdit: Her an yeniden vurabiliriz

Dünyayı sarsacak tehdit: Her an yeniden vurabiliriz
 

POPÜLER HABERLER

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Beğendiği aracı kontrol ederken bir anda gaza basınca...

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA