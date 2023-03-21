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Spor

Sevilla'nın yeni teknik direktörü belli oldu

Jorge Sampaoli ile yollarını ayıran İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın yeni teknik direktörü Jose Luis Mendilibar oldu.

21 Mart 2023 Salı 19:14 - Güncelleme:
Sevilla'nın yeni teknik direktörü belli oldu
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La Liga ekibi Sevilla, yeni teknik direktörünü duyurdu.

La Liga'da düşme hattına yaklaşan Sevilla'da alınan kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Jorge Sampaoli ile yolları ayırmıştı. Jorge Sampaoli yönetiminde Sevilla bu sezon 31 resmi maça çıktı ve bunlardan 13 galibiyet alırken, 12 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Sevilla kulübü tarafından yapılan açıklamada, teknik direktörlük pozisyonuna Jose Luis Mendilibar'ın getirildiği açıklandı.

Jose Luis Mendilibar kariyerinde son olarak La Liga temsilcisi Alaves'i çalıştırmıştı.

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