Seyit Mehmet Özkan'ın Athletic Bilbao hayali

DHA 08 Ağustos 2020 Cumartesi 13:56 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 13:56

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu yeni sezon hazırlıklarına dün Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde başlarken, ilk idmanda futbolcularla bir araya gelen Başkan Seyit Mehmet Özkan, hayalinin Athletic Bilbao gibi bir kulüp düzeyine ulaşmak olduğunu vurguladı. İspanyol ekibinin sadece kendi topraklarının çocuklarına forma vererek her yıl Avrupa kupalarında mücadele ettiğini ve La Liga tarihinde küme düşmeyen üç takımdan biri olduğunu belirten Başkan Özkan, "Birinci hedefimiz Athletic Bilbao gibi bir kulüp düzeyine ulaşmak. Bu toprakların çocuklarını yetiştirmek, onlara A takımda forma giydirmek ve takım fotoğrafını üç yılda bir tamamen değiştirmek. Sırası gelen her genci A takıma çıkarma hayalim var" dedi.

Hayatı boyunca hep zor olanı seçtiğini ifade eden ve bunu artık bir yaşam felsefesi haline getirdiğini vurgulayan Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Üç tane yabancı alıp şampiyonluğa oynamak kolay. Parası olan herkes yapabilir. Fakat biz Altınordu arması altındaki herkes ile bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyoruz. Bu hikaye, şampiyonluklardan çok daha önemli. Bu topraklarda doğdum, bu topraklarda büyüdüm ve yine burada toprak olacağım. Bu gök kubbede hoş bir sada bırakabilirsem ne mutlu bana. Bu toprakların çocukları için bir şeyler yapmak mutlulukların en güzeli" diye konuştu. Pandemi nedeniyle çok zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını da kaydeden Özkan, yeni sezonda çok daha başarılı olacaklarını dile getirdi.