Inter ile geçtiğimiz sezon Serie A şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon da şampiyonluğa koşan Juan Cuadrado, İtalyan devinden ayrılma kararı aldı.

MLS ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgi odağında olan Cuadrado için Süper Lig devleri de iletişime geçti.

İTALYAN BASINI YAZDI

Calcio Mercato'da yer alan habere göre Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız oyuncu için harekete geçti.

Geçtiğimiz sezon başında adı sıklıkla Türkiye ile anılan ancak bir sezon daha üst düzey bir ligde yer almak istediği için Inter'de kalan Cuadrado'nun sezon sonunda gelecek tekliflere sıcak bakacağı söylendi.

9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon yaşadığı aşil sakatlığı sebebiyle yalnızca 9 resmi maça çıkan Juan Cuadrado bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.