İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2026 Pazartesi / 19 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5906
  • EURO
    51,6341
  • ALTIN
    6717.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sezon sonu ayrılık kapıda! Mauro Icardi için Galatasaray defteri kapanıyor
Spor

Sezon sonu ayrılık kapıda! Mauro Icardi için Galatasaray defteri kapanıyor

Trabzonspor'a 2-1 kaybedilen derbi maçının ardından Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi tepkilerin hedefi oldu. Performansı beklentinin altında kalan yıldız oyuncu taraftarlarda hayal kırıklığına neden oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali yüksek görünüyor. İşte detaylar...

6 Nisan 2026 Pazartesi 09:42
Sezon sonu ayrılık kapıda! Mauro Icardi için Galatasaray defteri kapanıyor
ABONE OL

Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen'in yerine forma giyen Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında gösterdiği etkisiz performansla hayal kırıklığı yarattı. Etkisiz oyununa rağmen derbide 90 dakika sahada kalan Arjantinli yıldız, sadece 11 kez topla buluşabildi. İki şut denemesinde isabet sağlayamayan 33 yaşındaki forvet, Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki topladı. Sert yorumlar üzerine sessiz kalmayan Arjantinli isim; "Beni istediğiniz kadar eleştirin, arkamdakiler güvende. Sonunda şampiyon biz olacağız" paylaşımında bulundu.

KALMA İHTİMALİ ÇOK ZAYIF

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Icardi'ye şans verip vermeyeceği merak konusu oldu. Deneyimli ismin G.Saray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Icardi ile masaya oturmak için sezon sonunu bekliyordu ama bağlar iyice zayıfladı. Yönetim, son dönemdeki performansından memnun olmadığı oyuncunun 10 milyon euro olan yıllık maaşını 5 milyon euro seviyelerine indirmeyi düşünüyordu... Icardi, Osimhen'in arkasında yedek kalmaya kesinlikle sıcak bakmıyor. Ayrılık ihtimali yüksek görünüyor.

ARJANTİN İZNİ TEPKİ ÇEKTİ

18 Mart'taki Liverpool maçından sonra Arjantin'e giden Icardi, 30 Mart Pazartesi günü İstanbul'a geldi. Deneyimli ismin bu kadar uzun süre izin yapması da tepkilere neden olmuştu. Öte yandan Icardi'ye Arjantin ve İtalya'dan ciddi tekliflerin olduğu konuşuluyor. Tangocu, Sarı-Kırmızılı yönetimle yapacağı son görüşmeden sonra gelen tüm teklifleri masaya yatıracak. 2023 yılının Haziran ayından itibaren Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı forma altında çıktığı 127 maçta 76 gol ve 24 asist kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

5.2'lik depremde canlarını hiçe saydılar! Öğretmenlerden takdir toplayan hareket

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.