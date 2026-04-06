Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen'in yerine forma giyen Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında gösterdiği etkisiz performansla hayal kırıklığı yarattı. Etkisiz oyununa rağmen derbide 90 dakika sahada kalan Arjantinli yıldız, sadece 11 kez topla buluşabildi. İki şut denemesinde isabet sağlayamayan 33 yaşındaki forvet, Sarı-Kırmızılı taraftarlardan tepki topladı. Sert yorumlar üzerine sessiz kalmayan Arjantinli isim; "Beni istediğiniz kadar eleştirin, arkamdakiler güvende. Sonunda şampiyon biz olacağız" paylaşımında bulundu.

KALMA İHTİMALİ ÇOK ZAYIF

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Icardi'ye şans verip vermeyeceği merak konusu oldu. Deneyimli ismin G.Saray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Icardi ile masaya oturmak için sezon sonunu bekliyordu ama bağlar iyice zayıfladı. Yönetim, son dönemdeki performansından memnun olmadığı oyuncunun 10 milyon euro olan yıllık maaşını 5 milyon euro seviyelerine indirmeyi düşünüyordu... Icardi, Osimhen'in arkasında yedek kalmaya kesinlikle sıcak bakmıyor. Ayrılık ihtimali yüksek görünüyor.

ARJANTİN İZNİ TEPKİ ÇEKTİ

18 Mart'taki Liverpool maçından sonra Arjantin'e giden Icardi, 30 Mart Pazartesi günü İstanbul'a geldi. Deneyimli ismin bu kadar uzun süre izin yapması da tepkilere neden olmuştu. Öte yandan Icardi'ye Arjantin ve İtalya'dan ciddi tekliflerin olduğu konuşuluyor. Tangocu, Sarı-Kırmızılı yönetimle yapacağı son görüşmeden sonra gelen tüm teklifleri masaya yatıracak. 2023 yılının Haziran ayından itibaren Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Sarı-Kırmızılı forma altında çıktığı 127 maçta 76 gol ve 24 asist kaydetti.