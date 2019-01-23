Sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacak Eren Derdiyok, yeni sezonda Kasımpaşa forması giyecek

2016-17’de 4 milyon karşılığında Kasımpaşa’dan Galatasaray’a gelen ve bu sezon 18 maçta 10 gol 1 asistlik bir performans ortaya koyan Eren Derdiyok’un son durumu belli oldu.

Fatih Terim’in kararıyla kendisinden kulüp bulması istenen ve şu anda G.Evergrande ile masaya oturduğu iddia edilen Eren Derdiyok’un sezon sonuna kadar Galatasaray’da kalacağı ortaya çıkarken, 30 yaşındaki tecrübeli golcünün lig biter bitmez bonservisini eline alarak yeniden Kasımpaşa’ya döneceği öğrenildi. İstanbul’u çok seven ve şehirden ayrılmak istemeyen Eren Derdiyok’un sarı kırmızılı kulüpte kalan 1 milyon euro’sunu alıp kariyerini şekillendireceği belirtilirken, bu sezon büyük bir sıçrama yapan Diagne’nin transfer olma ihtimalinin fazla olması Eren’i eski kulübüne yaklaştıracağı ifade ediliyor.

(Akşam)