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Spor

Sezona damgasını vurdu! Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz

Bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un jokeri olarak birçok pozisyonda görev yapan Barış Alper Yılmaz yaptığı skor katkısı ile de takımı sırtladı. Genç yıldız attığı gollerle takıma 3 puanı getiren isim olurken şampiyonluk yolunda önemli işlere imza attı. İşte detaylar...

Akşam17 Nisan 2024 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Sezona damgasını vurdu! Galatasaray'ın jokeri Barış Alper Yılmaz
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Şampiyonluk mücadelesinde son 6 haftaya ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren Galatasaray, avantajı elinde bulunduruyor. Son olarak ilk yarısında durgun kaldığı Alanyaspor deplasmanında ikinci yarı açılan Sarı-Kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın müthiş performansıyla 3 puanı hanesine yazdırdı. Yılmaz, attığı golle takımını öne geçirdi, sonrasında adeta ilk golünü taklit ederek iki benzer golle çalışkanlığını göstermiş oldu. 23 yaşındaki oyuncunun bu sezonki yükselen performansı ise dikkat çekti. Süper Lig'in ilk 19 haftasında herhangi bir gol veya asist katkısı veremeyen Barış, son düzlüğe girilirken adeta alev aldı

SON DAKİKADA 3 PUANI GETİRDİ

20. haftadaki Rams Park'ta oynanan Kayseri müsabakasında savunmayı zorlayarak takımına penaltı kazandıran Barış Alper Yılmaz, 86. dakikada gelen gole katkı sağlamış oldu. Sonraki hafta Trabzonspor deplasmanında ise 1 asistle oynadı. İstanbulspor karşılaşmasını boş geçen genç yıldız, 23. haftada Gaziantep FK mücadelesinde sahne aldı. Maç 1-1'lik skorla devam ederken 89. dakikada sol ayağıyla müthiş bir gole imza atan Yılmaz, takımının zorlandığı anda 3 puanı getiren isim oldu. Devamında ise Samsunspor ve Başakşehir maçlarında gol sevinci yaşayarak üst üste 3 maçta fileleri havalandırdı

ARA TRANSFERDE AYRILACAKTI

Ankaragücü ve Kasımpaşa maçlarında yaptığı asistlerle katkı vermeye devam eden Barış Alper, son olarak Alanyaspor karşılaşmasında attığı 2 golle kalitesini gösterdi. Bu sezon Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un ihtiyaç duyduğu her bölgede forma giyen Yılmaz, fedakarlığı ile de taraftarın gönlünde taht kurdu. Sağ açık, sol açık, forvet, sol bek ve sağ bek bölgelerinde takımına yardımcı olmaya çalışan Buruk'un jokeri, sadece orta saha, kale ve stoper pozisyonlarında görev almadı. Öte yandan ara transfer döneminde Rusya'dan talibi bulunan Yılmaz, Okan Buruk'un ikna etmesiyle takımda kalmıştı.

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