Shaktar Donetsk, Darijo Srna'nın takımın başına getirildiğini açıkladı

Teknik direktör Patrick van Leeuwen ile yollarını ayıran Shakhtar Donetsk geçici teknik direktörünü açıkladı.

Ukrayna kulübü, göreve geçici olarak kulübün sportif direktörü Darijo Srna'nın getirildiğini duyurdu.

Shakhtar kulübünden yapılan açıklamada, 'Darijo Srna, geçici olarak takımımızı gelecek maçlara hazırlayacak. Dario'ya yeni görevinde başarılar ve zaferler diliyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

FUTBOLCULUK DÖNEMİNDE 536 MAÇ

Srna, efsanesi olduğu kulübü Shakhtar Donetsk ile futbolculuk döneminde 536 karşılaşmada görev almıştı. Takımın kaptanı ve saha içindeki lideri olan yıldız isim bu karşılaşmalarda 49 gol, 121 asist kaydetti.

2019 yılında kariyerini sonlandıran Hırvat futbolcu, 2020 yılından bu yana Shakhtar'da Sportif Direktör olarak görev yapıyordu.