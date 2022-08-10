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Spor

Shamrock Rovers, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu rövanş mücadelesi, tek maçla başladı ve Shamrock Rovers, play-off turuna adını yazdırdı.

AA10 Ağustos 2022 Çarşamba 00:51 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde İrlanda ekibi Shamrock Rovers, play-off turuna yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanş mücadelesi, tek maçla başladı.

İlk maçı 3-1 kazanan İrlanda ekiplerinden Shamrock Rovers, Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'yi rövanşta da 2-1 yenerek tur atladı.

Shamrock Rovers'ın play-off'taki rakibi, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda elenen Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşları, 11 Ağustos Perşembe günü tamamlanacak. Play-off turu karşılaşmaları ise 18 ve 25 Ağustos'ta oynanacak.

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