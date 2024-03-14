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  • Shams Charania: Alperen Şengün 'max' kontratlı oyuncu kategorisinde
Spor

Shams Charania: Alperen Şengün 'max' kontratlı oyuncu kategorisinde

Houston Rockets'da forma giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün Rockets tarafından maksimum sözleşmeli oyuncu olarak görüldüğü iddia edildi.

14 Mart 2024 Perşembe 15:44 - Güncelleme:
Shams Charania: Alperen Şengün 'max' kontratlı oyuncu kategorisinde
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Yakın zamanda Alperen'in son dönemde yaşadığı sakatlıkların (sağ ayak bileğinde şiddetli burkulma ve sağ dizinde kemik morarmaları), Rockets'la 2023-24 normal sezonunun dengesine mal olabileceği bildirilmişti.

Ancak The Athletic'ten Shams Charania, "genç süperstar" olarak tanımladığı Alperen'in yakında gireceği yaz döneminde almaya hak kazanacağı maksimum kontratı hak ettiğini söyledi:

"Bu yaz beş yıllığı 225 milyon dolarlık maksimum sözleşme teklifi almaya hak kazanacak. Alperen Şengün ise kendisini maksimum sözleşmeli oyuncu kategorisine sokmuş durumda."

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Alperen'in NBA Draftı'nda 16. sıradan seçilmiş olmasından dolayı, Houston'ın 2025-26 sezonu başındaki maaş bordrosunda yer alan rakamın yalnızca 16.3 milyon dolar olduğu ve Rockets'ın kendisine maaş sınırının üzerinde teklif verme veya dışarıdan gelen herhangi bir teklifi karşılama hakkına sahip olduğu biliniyor.

Çaylak ölçekli sözleşmelerde, maaş sınırları oyuncuların verdiği katkıya değil, NBA Draftı'nda seçildiği sıraya bağlı olarak değerlendiriliyor.

Dolayısıyla Houston'ın, 2025 sezonunun başlangıcı için Alperen'e finansal anlamda daha fazla esneklik sunabileceği bilindiği için, bu teklifi bu yaz yapmayabileceği düşünülüyor.

Bu sezon Alperen 63 maçta forma giymiş ve 21.1 sayı, 9.3 ribaund ve 5.0 asist ortalamaları yakalamıştı.

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