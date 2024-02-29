Shota Arveladze: Son dakikaya kadar disiplinli oynadık

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze, Galatasaray'ı eledikleri maçın ardından konuştu.

Shota Arveladze yaptığı açıklamada, "Futbolcularımı tebrik ediyorum. Gerçekten ilk dakikadan son dakikaya kadar organizasyonu bırakmadılar, disiplinli oynadılar. İyi pozisyonlara girdik. Burada pozisyon vermemek kolay iş değil. Defans, kaleci iyi tuttuk. Pozisyona girdik ve ilk golü attık. Sonuç bizi çok mutlu etti. Galatasaray'a karşı bundan önceki maçta oynayan oyuncular oynadı. Bazen kaç hafta önce oynanan eski maç olsa bile aklımda kalıyor O maç, bu maça yardımcı oldu. Yarı finale çıktık, gidip oynayacağız. Vaktimiz vardı, iki gün çalıştık bu defans taktiklerine. Yola devam ediyoruz. Bakalım ne olacak." dedi.

Trabzonspor ile ilgili de konuşan Shota, "Trabzon'a ne zaman gitsem kendimi çok özel hissediyorum. Hoca olarak, taraftar olarak, turist olarak gitsem de kendimi mutlu hissediyorum. Ne varsa olsun. Hem kupa hem lig maçı için gideceğiz. Trabzon'a gidince, insanları görünce mutlu oluyorum. İnşallah o gün güzel olur." ifadelerini kullandı.