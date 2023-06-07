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Spor

Şikeci Çinlilerin cezaları belli oldu

Çinli snooker oyuncularından Liang Wenbo ve Li Hang, şike yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men cezasına çarptırıldı.

AA7 Haziran 2023 Çarşamba 13:27 - Güncelleme:
Şikeci Çinlilerin cezaları belli oldu
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Dünya Profesyonel Bilardo ve Snooker Birliği (WPBSA) tarafından yapılan açıklamada, haklarındaki şike soruşturması gerekçesiyle ocak ayından bu yana turnuvalara katılımlarına izin verilmeyen 10 Çinli snooker oyuncusu hakkındaki kararın, Disiplin Komisyonu tarafından verildiği belirtildi.

Oyunları manipüle etmek, hile yapmak ve yasa dışı bahis oynamak gerekçeleriyle suçlu bulunan 10 sporcudan Liang Wenbo ve Li Hang'e ömür boyu men cezası verildi. İki oyuncunun her biri, 43 bin sterlin para cezasına da çarptırıldı.

Diğer 8 snooker oyuncusu ise 20 ay ile 5 yıl 4 ay arasındaki süreçler arasında men cezalarına çarptırıldı. Söz konusu sporculardan 2021 Masters şampiyonu Yan Bingtao, Aralık 2027'ye, eski Birleşik Krallık şampiyonu Zhao Xintong ise Eylül 2024'e kadar turnuvalara katılamayacak.

Snooker tarihinin en büyük şike skandalı olarak görülen soruşturmada, ceza alan diğer oyuncuların men süreleri şöyle:

Lu Ning: 5 yıl 4 ay

Chang Bingyu: 2 yıl

Bai Langning: 2 yıl 8 ay

Zhao Jianbo: 2 yıl 4 ay

Chen Zifan: 5 yıl

Zhang Jiankang: 2 yıl 11 ay

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