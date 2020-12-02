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Spor

Silivrispor-Muğlaspor maçına koronavirüs engeli

Misli.com 3. Lig'de yarın oynanması gereken Silivrispor-Muğlaspor maçının, ev sahibi takımın bazı idari personel ve futbolcularının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendiği bildirildi.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 18:40 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 18:40
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Muğlaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Misli.com. 3. Lig 4. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda oynanacak maç öncesinde Silivrispor'da 17'si futbolcu 22 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle maçın TFF tarafından ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Muğlaspor takımının maç için şu an İstanbul'da bulunduğu ancak erteleme nedeniyle geri dönüş yolculuğuna başlandığı ifade edildi.

Muğlaspor'da da dün teknik heyet, idari personel ve futbolcudan oluşan 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. ;;;;;;;

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