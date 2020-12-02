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Spor

Silivrispor'da 22 pozitif vaka

Silivrispor Kulübü'nde koronavirüs şoku yaşanıyor. Kulüpte 17 sporcu, 1 yönetici, 2 teknik heyet, 1 malzemeci ve kulüp şoförünün test sonucu pozitif çıktı.

IHA02 Aralık 2020 Çarşamba 12:39 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 12:39
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3. Lig ekiplerinden Silivrispor’da 22 isim koronavirüse yakalandı. Kulüpten yapılan duyuruda, "Takımımızın dün Muğlaspor maçı öncesi yaptırdığı rutin Covid-19 testinde üzülerek belirtiyoruz ki 17 futbolcumuz, 1 yöneticimiz, 2 teknik heyet personelimiz, 1 malzemecimiz ve takım şoförümüz olmak üzere 22 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Tedavi süreciyle ilgili gerekli protokoller başlatılmıştır. İnşallah bu zor günleri birlik ve beraberlikle atlatacağız. Lütfen tüm kurallara uyalım. Tüm camiamıza geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.

Silivrispor’un maç programında yarın Muğlaspor ile karşılaşacağı görülüyor. Maçla ilgili TFF’nin alacağı karar bekleniyor.

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