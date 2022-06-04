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Spor

Silviu Lung belirsizliği! Kayserispor'da kalacak mı?

Kayserispor'da yeni sezon öncesi sözleşmesi sona eren kaleci Silviu Lung için yeni bir teklif yapılıp yapılmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

IHA4 Haziran 2022 Cumartesi 09:14 - Güncelleme:
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Geride kalan 5 sezonda Kayserispor kalesini koruyan Silviu Lung, 125 maçta görev yaptı. Bu maçlarda 196 gol yerken, 29 maçta ise kalesini gole kapattı. Tecrübeli kaleci, sarı kırmızılı forma ile 2 kırmızı kart görürken, 13 kez ise sarı kart gördü. Kayserispor forması ile 5 sezonda 11.170 dakika süre alan Silviu Lung, en çok 2019-2020 futbol sezonunda kalesinde gol gördü. Yeni sezon öncesi sözleşmesi sona eren Lung için yeni bir teklif yapılıp yapılmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak. Silviu Lung'un 5 sezonluk Kayserispor performansı şöyle:

2017-2018 sezonu

29 Süper Lig maçında 45 gol yedi. 5 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart 1 kez kırmızı kart gördü. 2610 dakika forma giydi.

2018-2019 sezonu

29 Süper Lig maçında 39 gol yedi. 8 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart, 1 kez kırmızı kart gördü. 2530 dakika süre aldı.

2019-2020 sezonu

29 Süper Lig maçında 55 gol yedi. 6 maçta gol yemedi. 3 kez sarı kart gördü. 2610 dakika süre aldı.

2020-2021 sezonu

8 Süper Lig maçında 11 gol yedi. 2 maçta gol yemedi. 1 sarı kart gördü. 720 dakika süre aldı.

2021-2022 sezonu

30 Süper Lig maçında 46 gol yedi. 8 maçta gol yemedi.3 sarı kart gördü. 2700 dakika süre aldı.

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