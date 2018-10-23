Sinan Gümüş: Benim sülalem bütün stadı doldurur

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda 25 Ekim Çarşamba günü Almanya'nın Schalke 04 ekibi ile yapacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sinan Gümüş, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puana sahip olduklarını hatırlatarak, "Yarınki maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İlk iki maçta 3 puan aldık. Normalde daha çok puan hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü Porto maçında iyi bir performans sergiledik. Oradan da 3 puanla ayrılabilirdik. Yarın bizim için çok daha önemli. Taraftarımızla birlikte iyi bir maç sergilememiz lazım. Yarınki maçtan 3 puanla ayrılacağımızı umuyorum." diye konuştu.

BAYERN MÜNİH OLURSA SÜLALEM GELİR

Her oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ettiğini aktaran Sinan, "Bu yıl da bize nasip oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bütün dünya seni izliyor. Takım olarak her maça iyi konsantrasyon sağlıyoruz. Karşılaşmak istediğim bir rakip var. Bayern Münih olursa bütün sülalem oraya gelir. Benim sülalem bütün stadı doldurur. O yüzden Bayern Münih ile olmasını isterim." ifadelerini kullandı.

Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı takımda hücumda farklı mevkilerde forma giydiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Sağ kanat oynadım, sol kanat oynadım. Son zamanlarda forvet eksikliğinden dolayı hocamız bana orada görev verdi. Hocamız bana güveniyor ve farklı görevler veriyor. Hocamız bana nerede görev verirse orada oynar ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Fatih hocanın gelişinden sonra hem benim hem de Galatasaray için çok şey değişti. Seviye atladığımı söyleyebilirim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bana her konuda yardımcı oluyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda da beraber çalışır ve daha iyi bir Sinan görürüz."