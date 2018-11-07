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Sinan Gümüş: Gol vuruşlarımızı geliştirmeliyiz

Galatasaray'ın Schalke karşısında aldığı 2-0'lık yenilgi sonrası Sinan Gümüş açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Schalke 04 ile karşılaştı. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan temsilcimizde Sinan Gümüş karşılaşmayı değerlendirdi.

"Büyük umutlarla geldik buraya, kesinlikle puan almak istedik. Maalesef olmadı. Oyuna şanssız başladık ve başlarda hemen golü yedik. Birkaç pozisyona girdik ve değerlendiremedik. Şu anda çok zor bir duruma düştük. 2 maçımız daha var, onları kazanmak istiyoruz. Önümüze bakacağız, şimdi Kayseri maçı var, sonra milli takım arasına gireceğiz. İyi pozisyonlara da girdik, değerlendiremedik. Biz forvetler ve ofansif oyuncular olarak daha iyi çalışmalıyız ve gol vuruşlarımızı geliştirmeliyiz. 90 dakika mücadele etmeye çalışıyoruz ve bugün de mücadele ettiğimizi düşünüyorum."

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