Sinan Gümüş ilk yarıyı kapattı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salondaki kuvvet çalışmasının ardından sahada tempolu koşular yaptığı bildirildi.

Sarı-kırmızılıların dün 21 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman maçında sakatlık geçiren Sinan Gümüşün'ün bugün yapılan kontrollerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Fas Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve milli takımdan affı istenen Younes Belhanda'nın son durumunun ise İstanbul'a döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı aktarıldı.

Teknik heyet tarafından izin verilen Maicon Roque ve Ryan Donk'un antrenmanda yer almadığı duyuruldu.

Sarı-kırmızılı takım, bir günlük izinin ardından hazırlıklarına 19 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

İlk yarıyı kapattı

Galatasaray'da Sinan Gümüş sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı.

Turkcell BİP Spor'un haberine göre adalesinde ileri derece yırtık tespit edilen Sinan'ın en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.