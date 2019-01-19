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Sinan Gümüş performansından memnun: 2 gol attığım için çok mutluyum

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, Anakragücü'nün 6-0 mağlup eden Galatasaray'da 2 gol atan Sinan Gümüş ve şık bir vole ile ağları sarsan N'diaye, basına açıklamalarda bulundu.

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Sinan, konuşmasının başında kendisinin Hat-trick yapamamasına rağman Henry Onyekuru'nun skoru bulduğu için mutlu olduğunu ifade etti ve, "2019'a bol gollü başladık, çok mutluyuz. Taraftarımız önünde 2 gol attım, bunun için çok mutluyum. Hat-trick yapamadım ama Henry attım, onun adına mutluyum." dedi.

"BAKALIM KAÇ GOL GELECEK?"

Gelecek hafta kaç gol atmayı bekliyorsun? Sorusuna Sinan, "Hedef yok, maç maç bakıyorum, bakalım haftaya kaç gol daha gelecek benim adıma?" diyerek cevap verdi.

Maçın diğer yıldızlarından N'diaye, gol bulduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti ve, "Bugün, iyi bir gün geçirdik. Bizim için çok güzel bir skordu. Bunun için çok çalıştık. Bir golde de verdiğim bir pas var, onun için de çok mutluyum." dedi.

Attığı golün ardından Onyekuru ile berabere yaptığı sevinci açıklayan tecrübeli yıldız, "Bu kutlama aslında Senegal'de bir arkadaşım için, o da bir forvet, ona binaen yaptım." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

(Sporx)

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