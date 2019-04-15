Sinan Gümüş tepki çeken sözlerinin ardından özür diledi
Süper Lig’de dün akşam Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş’ün, sarı-kırmızılı taraftarlar takımı yolcu ederken söylediği “Hepsi Suriyeli yemin ediyorum” sözleri tepki çekmişti. Sinan Gümüş açıklama yaptı.
Galatasaraylı Sinan Gümüş, taraftarların uğurlaması sırasında canlı yayın yapan Diagne'nin videosuna yansıyan sözlerinden dolayı özür diledi.
Sinan Gümüş, Instagram hesabında yer alan mesajında, "Kesinlikle kötü niyetle olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim."ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Golcü oyuncu Diagne taraftarın kendilerini uğurladığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Takım otobüsünde Diagne'nin yanında bulunan Sinan Gümüş ise Galatasaray taraftarlarına "Hepsi Suriyeli yemin ediyorum." dedi.
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