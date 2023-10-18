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Spor

Sinan Kaloğlu: Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Süper Lig'e çıkmak için son ana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

IHA18 Ekim 2023 Çarşamba 13:48 - Güncelleme:
Sinan Kaloğlu: Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Süper Lig'e çıkmak için son ana kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Sportif Direktör Emrah Yıldız, takımın ligdeki durumu ve hedeflerini anlattı.

Trendyol 1. Lig'de oynadıkları ilk 8 maçı değerlendiren Kaloğlu, fikstüre aldıkları puanların iyi olduğunu belirterek, "Futbolcularımın ilk 8 haftada gösterdiği mücadele, hırs, aldıkları puanlar, özellikle de tabeladaki ilk 8 takımdan 4'üyle oynadık. Fikstür gereği, play-of grubunda yer alan ve şampiyonluğa oynayan takımlarla oynadık. Bu maçların çoğundan da puan kaybı yaşamadan, iyi oynayarak ayrıldık. Her şey bizim açımızda iyi gidiyor, geliştirmemiz gereken yerler oluyor. Fakat ilk 8 haftaya baktığımızda iyi bir mücadele ortaya koyduk" diye konuştu.

"SEZONA DEZAVANTAJLI GİRDİK"

Ligdeki diğer takımlara göre sezona biraz dezavantajlı başladıklarının da altını çizen Kaloğlu, "Biliyorsunuz geçen sezon zorlu bir süreci geride bıraktık. Ardından kulüpte bir seçim süreci oldu. Başkanımız Niyazi Bey birçok konuda yalnız kaldı ve haliyle bir seçim süreci oldu. Bu seçim sürecinde yaklaşık bir aylık dönem, tam da transfer dönemine denk geldi. Ama biz bu dönemi çok iyi atlattık. Geçen sezon 18-19 oyuncu kadromuzdan ayrıldı. Hem kiralık olarak ayrılanlar oldu hem de bazı yabancı oyuncular ayrıldı. Biz de bu sezon 13 oyuncu transfer ettik. Geçen seneden de takımda kalanlarla birlikte bir takım oluşturduk. Burada Sportif Direktörümüz Emrah Bey'in de büyük bir özverisi oldu. Birçok oyuncuyla iletişimde kalarak birlikte seçim sürecini yansıtmamaya çalıştık" cümlelerine yer verdi.

"SONUNA KADAR SÜPER LİG'E GİTMEYİ ZORLAYACAĞIZ"

Futbolculuğu döneminde de hedefsiz hiçbir takımda oynamadığını vurgulayan Sinan Kaloğlu, "Antrenörlüğümde de hedef koymayı tercih ediyorum. O nedenle evet, bu sene kendi içimizde ve takım olarak da hedeflerimiz var. Şu anda maç maç gidiyoruz. Sonuna kadar Süper Lig'e gitmeyi zorlayacağız. Ama dediğim gibi bu iş plan ve proje gerektiren bir iş. Bu sene elimizden gelenlerin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

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