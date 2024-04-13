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Spor

Sinan Kaloğlu: VAR'daki arkadaşlar neyi seyrediyor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu kaybettikleri Ankara Keçiörengücü maçı sonrasında konuştu.

13 Nisan 2024 Cumartesi 16:58 - Güncelleme:
Sinan Kaloğlu: VAR'daki arkadaşlar neyi seyrediyor
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu üzgün olduklarını ve hak etmedikleri bir yenilgi yaşadıklarını söyledi.

Ligde son 2 haftada oynadıkları 2 rakibin 2 maçta toplam 3 pozisyonu olduğunu ve bu karşılaşmalarda 3 gol yediklerini anlatan Kaloğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üzülüyoruz. En çok üzüldüğümüz konu hakemlerimiz kötü, özellikle bugünkü hakemler, hayal kırıklığı yaşadım. Yüzde 100 golümüzü vermedi, hangi akla uyuyor bu golün ofsayt olması? Kırılma anıydı. VAR'daki arkadaşlar neyi seyrediyor? Nasıl bir bilinçle bu maça çıktınız? Baştan kararlı mıydınız mağlup olmamız için? Evet biz saygın bir kulübüz, evet biz hakemler hakkında konuşmuyoruz, sizlere ağır laflar söylemek mi gerekiyor? Hakemlerin hepsi kötüydü. Biz önümüze bakacağız. Son haftaya kadar mücadele edeceğiz ve play-off'u sonuna kadar kovalayacağız."

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