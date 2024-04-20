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Spor

Sıra Okan Buruk'un! Seçim sonrası imzalar atılacak

İlk senesinde şampiyon olan ve bu yılda şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen teknik direktör Okan Buruk ile Galatasaray yönetimi yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, haziran ayında yapılacak seçim sonrası kasada bekleyen sözleşmeyi devreye almayı planlıyor. İşte detaylar...

Sabah20 Nisan 2024 Cumartesi 10:50 - Güncelleme:
Sıra Okan Buruk'un! Seçim sonrası imzalar atılacak
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Geçen sezon göreve geldiği Galatasaray'da 2 yıllık sözleşmeye imza atan Okan Buruk'un kontratı bu sezon sonunda bitecek.

Sarı-kırmızılı takımda üst üste 2. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen başarılı çalıştırıcıyla henüz yeni sözleşme imzalanmadı.

SEÇİM BEKLENİYOR

Dursun Özbek ve yönetiminin bu konuda seçimi beklediği ifade ediliyor.

Galatasaray'da mayıs sonunda yapılacak seçimli genel kurulda bir kez daha aday olacak Özbek ve ekibi yola Buruk'la devam edecek.

Tecrübeli hocayla her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, seçimin kazanılmasının ardından kasada bekleyen sözleşmeyi devreye almayı planlıyor. Böylece seçimde olası bir kayıp halinde yeni yönetimin önü açılacak.

YÜKLÜ ZAM GELİYOR

Bu sezon KAP'ta yer alan açıklamaya göre 20 milyon TL kazanan Buruk'a yüklü bir zam gelmesi bekleniyor.

50 yaşındaki teknik adamın, yeni sözleşmesinde yaklaşık 50 milyon TL alacağı öğrenildi.

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