Sırbistan, İsveç'i rahat yendi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Sırbistan, İsveç ile karşılaştı.

Stadion Rajko Mitic'de oynanan mücadeleyi Sırbistan 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18, 45+1 ve 48. dakikalarda Aleksandar Mitrovic ve 70. dakikada Lukic kaydetti. İsveç'in tek golü 15. dakikada Claesson'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Sırbistan puanını 10'a yükseltti ve lider Norveç'le puanını eşitledi. İkili averajda avantaj Norveç'te olduğu için ikinci sırada kaldı. İsveç ise 3 puanla küme hattında kaldı.