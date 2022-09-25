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Spor

Sırbistan, İsveç'i rahat yendi

Sırbistan, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde sahasında konuk ettiği İsveç'i 4-1 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti.

25 Eylül 2022 Pazar 00:13 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesinde Sırbistan, İsveç ile karşılaştı.

Stadion Rajko Mitic'de oynanan mücadeleyi Sırbistan 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 18, 45+1 ve 48. dakikalarda Aleksandar Mitrovic ve 70. dakikada Lukic kaydetti. İsveç'in tek golü 15. dakikada Claesson'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Sırbistan puanını 10'a yükseltti ve lider Norveç'le puanını eşitledi. İkili averajda avantaj Norveç'te olduğu için ikinci sırada kaldı. İsveç ise 3 puanla küme hattında kaldı.

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