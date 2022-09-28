Sırbistan, Norveç'te tek golle kazanarak A Ligi'ne yükseldi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Norveç, Sırbistan'ı konuk etti.

Mücadele öncesi 10 puana sahip iki takımdan Norveç birinci, Sırbistan ise ikinci sırada yer alıyordu. Sırbistan, Norveç'te zoru başardı.

42. dakikada Sırbistan, Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic ile 1-0 öne geçerken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Sırbistan'ın diğer golcüsü Aleksandar Mitrovic 54. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Norveç, Haaland ve Sörloth'un 90 dakika sahada kaldığı maçta Sırbistan kalesini zaman zaman yoklasa da sonuç alamadı ve mücadele 2-0'lık Sırbistan üstünlüğüyle tamamlandı.

A LİGİ'NE SIRBİSTAN, C LİGİ'NE İSVEÇ



Bu sonucun ardından 13 puana yükselen Sırbistan, A Ligi'ne yükselmeyi başarırken Norveç ise 10 puanla ikinci oldu.

Aynı grubun diğer maçında İsveç sahasında Slovenya ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Slovenya 6 puanla üçüncü olurken 4 puanlı İsveç grup sonuncusu oldu ve C Ligi'ne düştü.