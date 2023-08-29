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Spor

Sırbistan ve Çekya, çeyrek finalde!

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda İsveç'i 3-0 yenen Sırbistan ile Ukrayna'yı 3-2 yenen Çekya, çeyrek finale yükseldi.

AA29 Ağustos 2023 Salı 00:26 - Güncelleme:
Sırbistan ve Çekya, çeyrek finalde!
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2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu, Belçika'da oynanan Sırbistan-İsveç ile Çekya-Ukrayna maçlarıyla tamamlandı.

Organizasyonda son grup maçında İsveç ile karşılaşan Sırbistan, rakibini 25-17, 25-13, 25-16'lık setlerle geçerek çeyrek finale yükseldi.

Günün diğer son 16 turu maçında ise Çekya rakibi Ukrayna'yı 25-22, 25-22 , 20-25, 10-25, 15-12'lik setlerle yenerek çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

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