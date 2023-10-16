Sırp taraftarlar isyan etti! ''Tadic yedek kalmayı hak etmiyor''

Sırbıstan'ın Macaristan ile oynadığı ve 2-1 kaybettiği maça Fenerbahçe'nin yıldız isimlerden Dusan Tadic yedeklerde başladı. Sırp taraftarlar, mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren Tadic ile ilgili dikkati çeken paylaşımlar yaptı.

"YEDEK KALMAYI HAK ETMİYOR!"

"Tadic yedek kalmayı ve kulübede oturmayı hak etmiyor" yorumlarında bulunan Sırplar, teknik direktör Dragan Stojkevic'i de istifaya davet etti.

TADIC'İN PERFORMANSI

34 yaşındaki kanat, Sırbistan adına 101 maçta 21 golü bulunuyor. Tadic, Fenerbahçe'de de 16 maçta 6 gol, 2 asist katkısı sundu.