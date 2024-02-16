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Spor

Sivasspor 3 eksikle Hatayspor deplasmanına gidecek

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

16 Şubat 2024 Cuma 14:28 - Güncelleme:
Sivasspor 3 eksikle Hatayspor deplasmanına gidecek
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Mersin Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 33 puan topladı.

Sivasspor'da sarı kart cezalısı İbrahim Akdağ, ülkesinin milli takımında bulunan Ahmed Musa ile sakatlığı süren Roman Kvet, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.

Defansta görev yapan Caner Osmanpaşa ise yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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