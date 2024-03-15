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Spor

Sivasspor, Adana Demirspor deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

AA15 Mart 2024 Cuma 10:04 - Güncelleme:
Sivasspor, Adana Demirspor deplasmanında
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Tugay Kaan Numanoğlu görev yapacak.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte sarı kart cezası nedeniyle golcü oyuncu Rey Manaj, Yukatel Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Burak Kapacak, Bartuğ Elmaz ve Emre Gökay'ın durumuna ise kulüp doktoru karar verecek.

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