Sivasspor, Ahmed Musa ile yolları ayırdı

Sivasspor, beklenilen performansı veremeyen Nijeryalı Ahmed Musa ile yollarını ayırdı.

YOLLAR AYRILDI

Sivasspor'a 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Ahmed Musa'nın sözleşmesi feshedildi. Uzun süredir takımda yer almayan ve son aylarda ise kente dahi gelmeyen Ahmed Musa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak fesih edildi.

SİVASSPOR'DAKİ PERFORMANSI

Sivasspor'da toplam 28 resmi karşılaşmaya çıkıp, toplam 822 dakika sahada kalan Ahmed Musa, bu maçlarda 8 kez de ilk 11 oynadı. 31 yaşındaki futbolcu, Sivasspor'da forma giydiği 2 sezonda sadece 1 gol kaydetmişti.