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Spor

Sivasspor, Altay maçı için İzmir'de

Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Altay ile oynayacağı maç için İzmir'e gitti.

DHA28 Ekim 2021 Perşembe 18:30 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 18:30
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Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, İzmir'e gitti.

Spor Toto Süper Lig'de Altay ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı çalışmanın ardından Altay maçı için hava yolu ile İzmir'e gitti. Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Son çalışmanın ardından kırmızı-beyazlı kafile Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İzmir'e uçtu. Sivasspor, İzmir'de yarın yapacağı antrenmanın ardından Altay maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Altay ile Demir Grup Sivasspor 30 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda karşılaşacak.

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