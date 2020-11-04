İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Kasım 2020 Çarşamba / 18 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4187
  • EURO
    9,8617
  • ALTIN
    514.719
  • BIST100
    1167.65
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor, Avrupa Ligi'nde Karabağ maçına hazır
Spor

Sivasspor, Avrupa Ligi'nde Karabağ maçına hazır

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3'üncü maçında yarın Karabağ ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

DHA04 Kasım 2020 Çarşamba 18:24 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 18:24
ABONE OL

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti. Sivasspor, son çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer görev yapacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.