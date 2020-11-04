Sivasspor, Avrupa Ligi'nde Karabağ maçına hazır

DHA 04 Kasım 2020 Çarşamba 18:24 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 18:24

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde tesislerde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Antrenmanı Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da takip etti. Sivasspor, son çalışmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Yarın saat 20.55'te Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer görev yapacak.