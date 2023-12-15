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Spor

Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Sivasspor maçın hazırlıklarına teknik direktör Servet Çetin yönetiminde devam etti.

AA15 Aralık 2023 Cuma 17:26 - Güncelleme:
Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise sınırlı alanda oyun ile yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

RAMS Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor, 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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